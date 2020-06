A primeira semana de Sérgio Santos Rodrigues na cadeira presidencial do Cruzeiro movimentou intensamente os bastidores do clube. Rescisão de contrato com jogadores, anúncio de novos patrocinadores, visita à Toca II, contratação de reforços para a equipe administrativa. E os dirigentes que chegaram ao comando da Raposa prometem mais.

Por meio de sua conta particular no Twitter o deputado estadual Léo Portela, que no Cruzeiro ocupa o cargo de superintendente de Relações institucionais e Governamentais, tem feito revelações sobre o trabalho interno da diretoria.

De acordo com Portela, há conversas para que jogos históricos do Cruzeiro sejam exibidos no canal oficial do clube no Youtube. O superintendente admitiu essa possibilidade após questionamento de um torcedor.

“Me tira uma dúvida aqui. O Cruzeiro poderia transmitir através do seu canal no youtube, jogos importantes na história do clube? Tenho uma ideia para subir o número de inscritos no canal”, postou o perfil designado como Huan_Pablo12. “Já está nos planos, estamos em negociação”, respondeu Léo Portela.