O Cruzeiro publicou nessa quarta-feira (22) em seu site oficial os nomes dos 30 conselheiros expulsos do Conselho Deliberativo por terem sido remunerados durante a gestão de Wagner Pires de Sá, o que contraria o estatuto do clube.

Entre os excluídos estão Gustavo Perrella, filho do ex-presidente Zezé Perrella, e de Sérgio Nonato, o “Serginho do Alterosa Esporte”, um dos articuladores da campanha de Wagner Pires e “cabeça” da gestão do ex-presidente, que renunciou ao cargo no fim do ano passado.

Conselheiro que recebe remuneração do clube, segundo o estatuto do Cruzeiro, infringe o artigo 18 do documento: “o Associado Conselheiro Nato e Associado Conselheiro, contratado como empregado do Clube, perde o mandato e o suplente de Conselheiro será excluído do quadro de suplência”.

O artigo 19 complementa o anterior citando remuneração aos membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo. “é vedada a remuneração dos membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e de Conselheiro do Cruzeiro Esporte Clube.”, diz o artigo.