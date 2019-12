Segue o drama do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio São Januário, a Raposa perdeu por 1 a 0 para o Vasco, nesta segunda-feira (2), em duelo válido pela 36ª rodada da competição, e pode ser rebaixada já na próxima quinta-feira (5). O gol do time carioca foi marcado por Guarín, aos 9 minutos do primeiro tempo.

Com a derrota, o time celeste permanece na 17ª posição, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento, com dois pontos a menos que o Ceará, primeiro time fora do Z-4.

Caso não vença o Grêmio, na quinta, às 19h15, em Porto Alegre, o Cruzeiro terá que torcer para que o Ceará não some os três pontos sobre o Corinthians, um dia antes, no Castelão, para não ser rebaixado à Série B com uma rodada de antecedência. Um empate do time ceareanse, aliado a uma derrota da Raposa também decretaria a queda da equipe celeste.

Mesmo com a visível entrega dos jogadores em campo, além das mudanças na escalação feitas por Adilson Batista, o que se viu do time celeste no duelo com o Vasco foi pouca coisa diferente do que já vinha sendo mostrado na pífia campanha do time no Brasileirão. Desorganização, problemas táticos e técnicos novamente foram a tônica da atuação da Raposa.