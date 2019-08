A 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro tem a marca da recuperação para Cruzeiro e Atlético. Isso porque as duas equipes entram em campo neste domingo (1), às 19h, buscando a reabilitação de resultados ruins na última vez em que entraram em campo pela competição.

O Cruzeiro recebe o Vasco, no Mineirão, e entra em campo muito pressionado, pois até com um empate diante da equipe carioca corre o sério risco de voltar para a zona de rebaixamento.

Este amargo retorno pode acontecer neste sábado (31), caso a Chapecoense vença o vice-líder e pressionado Santos, às 19h, na Arena Condá. Assim, o time catarinense chega aos 17 pontos e abre dois de vantagem em relação à Raposa, que entrará em campo no domingo, no Mineirão, integrando o Z-4 e só deixará o grupo se derrotar a equipe de São Januário.

Esta situação cruzeirense é fruto do empate por 1 a 1 com o Avaí, no último domingo (25), no Rei Pelé, em Maceió, quando o time alagoano chegou ao gol da igualdade já nos acréscimos, num lance em que a defesa do Cruzeiro cometeu uma série de falhas.

Dúvidas