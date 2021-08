O Cruzeiro já começa a se preparar para o retorno dos torcedores aos jogos da equipe no Mineirão. Neste sábado, contra o Sampaio Corrêa, o clube celeste cumpre a última partida da punição de portões fechados imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, na próxima sexta-feira (20), poderá ter de volta o público no Gigante da Pampulha para o duelo diante do Confiança, pela 20ª rodada da Série B.

O clube celeste informou que, na próxima semana, serão anunciadas as medidas sanitárias de segurança para o torcedor que comparecer ao jogo.

Com a limitação de 16 mil pessoas no Mineirão, o Cruzeiro vai dar preferência aos sócios adimplentes na compra dos ingressos. De acordo com o clube, devido quantidade restrita de bilhetes a ser comercializada, foram suspensas temporariamente novas adesões e renovações do Sócio do Futebol nas categorias Platina, Ouro e Prata.

Desta forma, o torcedor que quiser se tornar sócio do Cruzeiro para ter preferência na compra dos ingressos poderá adquirir as categorias Bronze (R$ 23,90 por mês) e Diamante (R$ 1.000 mensais). Segundo o clube, as duas modalidades ainda possuem uma pequena cota disponível.