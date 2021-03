O Cruzeiro recebeu nesta terça-feira (16), parte do dinheiro da venda do zagueiro Cacá, de 21 anos, para o Tokushima Vortis, do Japão, e deve quitar mais uma parte da folha salarial nos próximos dias. O valor da transação não foi divulgado. A informação foi divulgada pelo portal Deus me Dibre e confirmada pelo repórter Samuel Venâncio.

No dia 11 de março, a Raposa pagou uma folha salarial aos funcionários do setor administrativo, das categorias de base e do futebol feminino.

Em relação aos trabalhadores administrativos, ainda estão atrasados o 13º salário e parte do vencimento de outubro de 2020. Já a dívida com o elenco do time principal é do 13º salário, além de duas folhas integrais e uma parcial. Para quitar esses valores, a equipe celeste também conta com o recebimento de valores da venda do lateral-direito Orejuela ao São Paulo.

Cacá foi anunciado pelo time japonês no dia 14 de fevereiro. Os valores da negociação seriam na casa de 2 milhões de dólares e o contrato é de 4 anos. O Cruzeiro tem 60% dos direitos econômicos do jogador.