A complicada relação entre Cruzeiro e Federação Mineira de Futebol (FMF) ganhou mais um capítulo nessa segunda-feira (7).

No dia seguinte à derrota para o Atlético, em partida que gerou muitas reclamações do lado azul por conta da arbitragem, Ronaldo falou abertamente sobre o descontentamento com a organização do Campeonato Mineiro.

Em mais uma das já tradicionais transmissões ao vivo feitas pelo Fenômeno em suas redes sociais, ele revelou que vai apresentar à FMF uma série de sugestões para que o torneio se torne mais atrativo para clubes e torcedores. Caso não sejam acatadas, é possível que a Raposa dispute as próximas edições da competição com os times sub-23 ou sub-20.

“A gente vai mandar para a Federação Mineira uma série de sugestões para melhorar o produto futebol. As críticas que faço não é porque quero brigar. Quero melhorar o futebol. Joguei minha vida toda na Europa e esses padrões já existem há muito tempo na Europa. A gente está perdendo muito tempo no Brasil”, disse

“Uma vez que a gente não consiga fazer isso, ameaça a competição, o Campeonato Mineiro. Quem sai perdendo é o Campeonato Mineiro, porque se as coisas não têm sinais de melhoria, vamos partir para um cenário que vamos esvaziar a competição. Jogar com time sub-23, sub-20. Eu acho que não queremos chegar a esse ponto porque nosso compromisso é com o torcedor, mas se não houver melhorias para o futuro, a gente realmente entende que temos que preparar para as competições que vão importar para a gente. Copa do Brasil, Brasileiro, mas a gente entende que o Mineiro tem muito a melhorar, muito a melhorar”, completou o empresário.

Durante a transmissão, Ronaldo fez questão de condenar todos os atos de violência que aconteceram em Belo Horizonte no dia do clássico. Mesmo discordando da marcação da penalidade favorável ao Atlético, o ex-atacante também se mostrou solidário ao árbitro Igor Junio Benevenuto, que vem sofrendo ameaças de torcedores.

Duas principais críticas feitas pelo Fenômeno foram a baixa qualidade dos gramados no interior de Minas Gerais e a ausência do árbitro de vídeo num jogo tão importante quanto o clássico. “A Federação Mineira de Futebol tem que ter mais critérios na hora de preparar seus árbitros. Num jogo importante como esses, uma das falhas mais graves é não ter o VAR. Como você coloca um jogo tão importante, clássico entre Atlético e Cruzeiro, Mineirão lotado, sem a ajuda de tecnologia. Por uma economia, pasmem, porque é a Federação que arrecada, 60 mil reais é a economia para não ter o VAR. Se você quer melhorar seu produto, tem que estar mais atento em vários sentidos. Venho falando há algum tempo sobre não ter um padrão de gramados no Campeonato Mineiro. Isso afeta a qualidade do espetáculo, põe em risco o jogador”, finalizou.

