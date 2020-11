O Cruzeiro se boicota na Série B do Campeonato Brasileiro. A incapacidade do time em alcançar uma sequência de resultados positivos torna cada vez mais difícil a aproximação do G-4 da competição, grupo que garante o acesso.

E o empate por 1 a 1 com o 18º colocado Figueirense, na sexta-feira (20), no Mineirão, pela 22ª rodada, deixa a Raposa com apenas 1,2% de chances de retorno à Série A, segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O discurso de Luiz Felipe Scolari segue sendo de pés no chão, que a briga é contra o rebaixamento, quando na verdade, na última sexta-feira, a maior explicação que ele precisava dar era porque seu time, após quase duas semanas de treinamentos, seguiu sem conseguir apresentar um bom futebol.

Na sexta-feira, após o desastroso empate com o Figueirense, o treinador disse que “o projeto do Cruzeiro é para o ano que vem, porque esse ano ele tem que sair lá de baixo”, e revelou ainda que “o segundo objetivo é uma coisa que nem vou falar mais com eles, nem vou falar com vocês, porque não estamos atingindo nossos objetivos”.