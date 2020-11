Com sete pontos a mais que o Náutico, 17º colocado e primeiro time da zona de rebaixamento, mas a 12 de distância do Juventude, que ocupa a quarta posição e fecha o G-4, grupo que garante o acesso à Série A do ano que vem, o Cruzeiro caminha para ter uma reta final de Série B “amistosa”.

A derrota de 2 a 1 para o Confiança, na última sexta-feira (27), no Mineirão, somada às vitórias de Juventude e Cuiabá, que é quinto colocado, mas com os mesmos 40 pontos da equipe gaúcha, deixaram o Cruzeiro com menos de 1% de chance de conquistar uma vaga na elite no ano que vem.

Segundo os cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time de Luiz Felipe Scolari tem 0,92% de chances de acesso após a disputa de 24 rodadas da Segundona.

Realmente, pensar em Primeira Divisão no cenário atual é algo complicado para o Cruzeiro. O aproveitamento do quarto colocado Juventude, ou do quinto Cuiabá, já que eles têm a mesma campanha, projetado para o final da Série B, dá 63 pontos.