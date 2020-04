Dívidas na Fifa para serem pagas até o final do mês que vem, salários atrasados e contratos de dezenas de funcionários suspensos por causa da pandemia do novo coronavírus.

Num cenário de caos financeiro, o Conselho Gestor do Cruzeiro vê algo que pode ser positivo para as finanças do clube: um seguro de R$ 20 milhões contra gestão temerária.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Saulo Fróes, presidente do Núcleo Dirigente Transitório, revelou que o Cruzeiro possui este seguro e espera o relatório da Kroll, consultoria especializada em investigações corporativas, para tentar receber o valor.

“Existe um seguro no valor de R$ 20 milhões que cobre gestão temerária por parte dos diretores. Com base nesta documentação, nós também tentaremos receber, diante das provas, esses R$ 20 milhões. Caso a gente consiga, será muito importante para o fluxo de caixa para este ano diante da situação que enfrentamos”, revelou Fróes.