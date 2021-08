O Cruzeiro entrou em acordo com Sete Lagoas para jogar na Arena do Jacaré os seus jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, com presença de torcedores, conforme apurou o repórter Rubens Júnior da Rádio Itatiaia.

O clube ainda vai ficar responsável por cuidar do gramado e ofereceu a Toca da Raposa para o Democrata treinar até o fim do Módulo II do Campeonato Mineiro. Para oficializar, falta Sete Lagoas migrar para a Onda Verde do Programa Minas Consciente, do Governo de Minas, algo que deve ocorrer nesta semana.

Consultado, o Cruzeiro ainda não confirmou oficialmente e disse que está avaliando algumas praças que podem receber os próximos jogos da equipe. “A decisão será oficializada em momento oportuno”.