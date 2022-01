Depois de estrear com vitória sobre a URT, por 3 a 0, no Independência, o Cruzeiro disputou, na manhã deste domingo (30), a sua primeira partida como visitante no Campeonato Mineiro. Embora tenha encontrado mais obstáculos diante do Athletic, o time celeste venceu por 1 a 0, em São João del-Rei, e manteve os 100% de aproveitamento.

O gol do triunfo cruzeirense foi marcado por Bruno José. Ele foi uma das várias novidades do técnico Paulo Pezzolano. O treinador uruguaio alterou todo o trio ofensivo, escalou Lucas Ventura no meio-campo e ainda promoveu as estreias de Rafael Cabral e Sidnei.

Ao longo do primeiro tempo, a Raposa teve dificuldades para criar oportunidades de perigo. As redes foram balançadas apenas aos 2 minutos da etapa final, quando Rafael Santos cruzou rasteiro, e Bruno José, na segunda trave, finalizou.

Preocupações para a sequência