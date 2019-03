O Cruzeiro conquistou, na noite deste sábado, seu sexto título – o quarto consecutivo – do Sul-Americano de Vôlei, ao bater o UPCN por 3 sets a 1, na Arena do Minas, com presença maciça da torcida azul e branca. As parciais foram fechadas em 25/19, 25/18, 21/25 e 25/16. Com o triunfo, a equipe mineira garantiu vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em novembro.

Com o título, o Cruzeiro se tornou o maior vencedor do Sul-Americano. Antes, a Raposa estava empatada com o Banespa (atual Vôlei Renata) e o Paulistano, com cinco conquistas. Foi a quarta decisão continental entre o clube celeste e o UPCN – a Raposa ganhou três, em 2012, 2014 e 2019, e perdeu apenas em 2015.

O terceiro lugar ficou com o Obras de San Juan, também da Argentina. Os gringos venceram, mais cedo, o Minas, por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 22/25, 26/24 e 25/17. O clube estrangeiro perdeu para o Cruzeiro, na semifinal, por 3 sets a 2, em uma virada impressionante do time celeste.

O Cruzeiro agora volta suas atenções para a Superliga. No próximo sábado, a equipe celeste vai até o Rio de Janeiro, onde encara o Sesc/RJ, às 20h30, na Arena Carioca. Saque do Cruzeiro encaixa e dificulta a vida do UPCN A partida começou bastante disputada, com várias trocas de pontos. O Cruzeiro, no entanto, se desprendeu no placar com ace de Sander, abrindo dois pontos de vantagem. Logo em seguida foi a vez de Le Roux marcar ponto de saque e aumentar a diferença em três pontos (6/3). O time celeste estava afiado no fundamento. Isac também cravou a bola do outro lado da quadra, fazendo 13/7. A vantagem jogou a pressão para o lado do UPCN. Os argentinos apresentavam dificuldades na recepção. Prova disso é que um saque flutuante de Sander causou estrago na defesa e garantiu o 16/10 no placar. Confortável, o Cruzeiro administrou a parcial, fechada em 25/19 após um erro de saque dos gringos. Cruzeiro não encontra resistência argentina e abre vantagem Embalado com um primeiro set brilhante, o Cruzeiro seguiu com o mesmo ímpeto no segundo, abrindo 3/1 logo de cara. Mas uma polêmica marcou a parcial: os argentinos acusaram Rodriguinhos de dois toques. O ponteiro bloqueou, porém, a bola voltou em seus pés. Na sequência da jogada, o jovem atacou e pontuou. Uma discussão se formou em quadra e foram distribuídos três cartões vermelhos: um para o Cruzeiro e dois para o UPCN. Com isso, 9/7 no placar. O UPCN chegou a ensaiar uma reação, mas o Cruzeiro continuava implacável no saque, abrindo 14/10. No fundamento, Le Roux ampliou ainda mais a diferença celeste no placar (16/11). Assim como na primeira parcial, a Raposa apenas controlou a partida na reta final. O técnico do UPCN, Fabián Armoa, tentava uma reação, na base das substituições e no diálogo, mas o time seguia tendo dificuldades na recepção. Um erro de saque argentino garantiu a vitória azul e branca na segunda parcial, com 25/18. Cruzeiro se perde em quadra e UPCN reage No embalo de Evandro, o Cruzeiro começou o terceiro set abrindo 3 a 1 no placar. Quando o UPCN tentava demonstrar uma reação, o time celeste tirava uma carta na manga para frear o ímpeto argentino. O bloqueio era a principal arma da Raposa. Com isso, a equipe mineira se manteve na frente no placar com dois pontos de diferença. O Cruzeiro abriu cinco pontos de vantagem no placar em 10/5, após um desafio ganho pelos mineiros. O UPCN, no entanto, se aproveitou dos sucessivos erros da Raposa e chegando a encostar no placar (11/10) e empatando logo em seguida com um ace (14/14). Eis que apareceu Evandro. Assim como no restante da competição, o oposto apareceu bem em um momento decisivo e abriu dois pontos (16/14). Após uma confusão em quadra, o Cruzeiro se perdeu e o UPCN não só virou a partida, como abriu dois pontos de vantagem (16/18). A equipe argentina não tomava conhecimento da Raposa. Bartman seguia implacável contra a defesa mineira. Desta forma, o UPCN fechou a terceira parcial em 25/21. Cruzeiro volta a se acertar e garante título Cruzeiro e UPCN começaram o quarto set trocando pontos. A Raposa se desprendeu no placar após um ace e um bloqueio, fazendo 6/3. Assim foi a tônica da parcial até aparecer Evandro. Dois pontos seguidos do oposto fizeram com que a diferença celeste fosse para cinco pontos, com 13/8 no placar. Então, Taylor Sander voltou a atuar brilhantemente no saque, marcando um ace importante para o Cruzeiro, fazendo 16/11. O ponto praticamente desestabilizou o UPCN, que viu a diferença para o time celeste aumentar em nove pontos (23/14), levantando a torcida na Arena JK. Isac deu números finais à partida, fazendo 25/16.