Agora é oficial! O Cruzeiro vai virar Clube-empresa em dezembro, tão logo o Campeonato Brasileiro termine. Quem garante é o CEO, Pedro Mesquita, do Banco de Investimentos da XP, um dos maiores bancos de investimentos do Brasil, responsável pelas principais negociações dos grandes grupos no mundo de Investiment Bank, que já tem 15 clientes assinados, em contrato de confidencialidade, e no primeiro trimestre de 2022, um deles será o escolhido para ser o dono do Cruzeiro.

O Conselho Deliberativo do clube já votou a favor da transformação em empresa, e é um processo sem volta: “O que está acontecendo agora será uma mudança radical de paradigma do futebol brasileiro. A Lei do Clube-empresa dá a possibilidade de todo clube que tem problema fiscal, dívida ou esteja em qualquer série, seja privatizado.

No Brasil, os conselhos de Cruzeiro e Botafogo já assinaram a favor, e, com certeza, teremos todos os outros clubes no mesmo caminho. Já conversamos com uns 10 clubes, e vamos dar o Start no Cruzeiro, pois ele tem 9 milhões de torcedores e isso é um grande atrativo para qualquer investidor. Não posso dar os nomes dos possíveis investidores com os quais a XP Investimentos já assinou contratos, mas o Cruzeiro será o primeiro grande clube do Brasil e virar empresa”, garante Pedro Mesquita.

Ele diz que os investidores analisam o tamanho do clube e sua torcida, e fazem a seguinte comparação: “quanto vale uma assinatura de TV que tenha 10 milhões de assinantes? Vale muito, é claro. Assim é com o Cruzeiro. São 9 milhões de “clientes”, consumidores, e isso empolga qualquer investidor. É como acontece na Europa, nos grandes clubes, como Manchester City, United, e todos que têm donos e que se transformaram em clubes mundiais, tamanha a visibilidade. E, vale lembrar, que o Cruzeiro tem mais torcida do que qualquer clube da Inglaterra, portanto, é um gigante do nosso futebol, e se tornará um gigante aos olhos do mundo”.