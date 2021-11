Após a derrota pesada para o Vitória na rodada passada, o Cruzeiro quer passar uma impressão positiva para o torcedor nesta reta final da Série B. Por isso, a Raposa tenta vencer o Sampaio Corrêa no duelo desta quinta-feira (18), às 21h, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela 37ª rodada, que será o penúltimo jogo do time celeste na temporada.

No duelo pelo primeiro turno, no dia 14 de agosto, Cruzeiro e Sampaio Corrêa empataram por 1 a 1, no estádio Independência.

Para a partida desta quinta-feira, no Maranhão, o Cruzeiro terá que lidar com vários desfalques. O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o meia Marcinho e o atacante Wellington Nem, que levaram o terceiro cartão amarelo.

O lateral-esquerdo Matheus Pereira (aprimora a parte física após se recuperar de fratura no cotovelo direito) e os atacantes Vitor Leque (estiramento no ligamento do tornozelo direito), Keké (edema ósseo no pé direito), Bruno José (incômodo no tornozelo direito) e Marcelo Moreno (na seleção da Bolívia).