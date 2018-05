Com promoção pelo dia das mães, o Cruzeiro deu início à venda de ingressos para o duelo contra o Sport. O confronto está marcado para domingo (13), às 11h, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os sócios do clube terão benefícios na compra de ingressos para a partida. Cada associado poderá adquirir dois bilhetes com 50% de desconto e logo após resgatar mais duas entradas por 1.000 cruzeiros a unidade.

Os adeptos cativos (Tríplice Coroa, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil) já possuem acesso garantido ao estádio e podem comprar quatro bilhetes extras com as mesmas condições apresentadas aos demais sócios do programa.

Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 108 e serão comercializados até seis horas antes da partida no site www.sociodofutebol.com.br e pelo aplicativo oficial do Cruzeiro. A venda física nas bilheterias começa nesta sexta-feira, às 10h.

Confira os valores dos ingressos:

– Sócios Cativos (EXTRAS)

Amarelo Inferior: 1º a R$ 20 / 2º a R$ 20 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º C$ 1.000 Cruzeiros

Amarelo Superior: 1º a R$ 25 / 2º a R$ 25 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Vermelho Superior: 1º a R$ 35 / 2º a R$ 35 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Roxo Superior: 1º a R$ 60 / 2º a R$ 60 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

– Sócios Cruzeiro Sempre

Vermelho Inferior: 1º a R$ 20 / 2º a R$ 20 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Amarelo Inferior: 1º a R$ 20 / 2º a R$ 20 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Amarelo Superior: 1º a R$ 25 / 2º a R$ 25 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Vermelho Superior: 1º a R$ 35 / 2º a R$ 35 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Roxo Superior: 1º a R$ 60 / 2º a R$ 60 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

– Sócios Papafilas

Vermelho Inferior: 1º a R$ 36 / 2º a R$ 36 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Amarelo Inferior: 1º a R$ 36 / 2º a R$ 36 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Amarelo Superior: 1º a R$ 45 / 2º a R$ 45 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Vermelho Superior: 1º a R$ 63 / 2º a R$ 63 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Roxo Superior: 1º a R$ 108 / 2º a R$ 108 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

– Sócio Time do Povo

Vermelho Inferior: 1º a R$ 40 / 2º a R$ 40 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Amarelo Inferior: 1º a R$ 40 / 2º a R$ 40 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Amarelo Superior: 1º a R$ 50 / 2º a R$ 50 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Vermelho Superior: 1º a R$ 70 / 2º a R$ 70 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros

Roxo Superior: 1º a R$ 120 / 2º a R$ 120 / 3º a C$ 1.000 Cruzeiros / 4º a C$ 1.000 Cruzeiros