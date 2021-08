O Atlético venceu o Fluminense por 2 a 1, nessa quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, mas o placar poderia ter sido mais amplo a favor dos mineiros se não fossem as chances desperdiçadas nos contra-ataques. Após a partida, o técnico Cuca concordou que o time poderia ter aberto uma vantagem maior pensando no duelo da volta em Belo Horizonte, mas que o resultado foi satisfatório.

Cuca explicou que mudou a estratégia em relação ao Galo que empatou por 1 a 1 com o mesmo Fluminense na última segunda-feira (23), no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe deixou a bola com o adversário e apostou nas roubadas e armação de contra-ataques.

“Praticamente repetimos a equipe de segunda-feira e o adversário também. Lógico que se fizermos as mesmas coisas que fizemos na segunda, e muitas delas o adversário nos neutralizou, ele iria nos neutralizar de volta. Então, procuramos abrir um pouco mais o campo para nós, saindo um pouco da característica nossa, para ter um pouco menos de posse de bola e ser mais vertical. Foi muito bem executado por eles (jogadores). Uma pena termos finalizado não tão bem, porque poderíamos ter, de repente, feito um placar maior”, observou.

“Mas nada a reclamar, muito pelo contrário. Estamos muito felizes com essa vitória. Vencer o Fluminense aqui no Rio é sempre muito difícil e nós conseguimos”, completou.