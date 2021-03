O técnico Cuca começou, oficialmente, sua segunda passagem pelo Atlético. Após 2.642 dias da despedida do clube, quando se transferiu para o futebol chinês, o curitibano de 57 anos retorna ao Alvinegro em busca de novas histórias.

Campeão da Libertadores de 2013 e com excelentes números pelo Galo, Cuca foi apresentado durante a manhã desta terça-feira (16) ao grupo de jogadores. A partir das 16h, ele participará da entrevista coletiva, por via remota, com a imprensa.

Sete anos depois da despedida, o treinador tem a missão de substituir o argentino Jorge Sampaoli, que se transferiu para o Olympique de Marselha, da França.

Caso o futebol não seja paralisado – Minas Gerais entrará 100% na Onda Roxa do programa Minas Consciente e a continuidade dos jogos está sendo analisada -, Cuca poderá estrear na sexta-feira (19), contra o Coimbra.