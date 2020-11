O ideal do corpo perfeito é um desejo de muitas pessoas. Na ânsia de alcançar o “inalcançável”, estas pessoas se lançam nas redes sociais em busca de métodos e receitas milagrosas. O que não falta são posts criativos e bem elaborados, induzindo o investimento de dinheiro e tempo na esperança de obter as mudanças radicais prometidas. Chás, sucos, restrições radicais de nutrientes, ingestão de apenas um tipo de alimento e até treinos sem orientação de profissionais de Educação Física são alguns dos “milagres” vendidos na internet.

De acordo com a nutróloga e diretora representante da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), em entrevista a Sibele Oliveira para a Revista Viva Bem (outubro de 2019), “o problema é tão sério que o Ministério da Saúde disponibiliza um número de WhatsApp (61) 99289-4640 para receber informações virais, que são apuradas e respondidas oficialmente como verdades ou mentiras. Normalmente essas receitas não têm nenhum embasamento científico, saem da cabeça de pessoas leigas, e isso é um perigo por que elas não têm condições de entregar aquele milagre”.

Fique atento e desconfie de notícias e propagandas de produtos que utilizam fotos e depoimentos de pessoas que aparentemente passaram por transformações impressionantes, com resultados rápidos e supostamente eficientes.

Cada vez mais preocupadas com a imagem do seu corpo e com a “obrigação” de se encaixar no padrão ideal divulgado pela mídia, as pessoas acabam sendo “presas” fáceis para blogueiros e YouTubers oportunistas, que se utilizam das redes socais para se autopromover ou ainda vender produtos/serviços sem nenhuma comprovação ou fiscalização do Ministério da Saúde. É preciso ter em mente que não existe milagre, toda mudança vem de esforço e dedicação e passa por uma transformação no estilo de vida, associando alimentação balanceada, exercício físico e cuidados com os transtornos psíquicos.