Estação de transição para o inverno, o outono já chegou com todas as suas características: menos luz solar diária, noites mais longas e frias, redução da umidade do ar, aumento do vento e folhas caindo.

Muitos comemoram a chegada da estação, principalmente aqueles que detestam o calor e todas as particularidades do verão. Mas, apesar de tantas qualidades, também é necessário ter cuidados com a saúde durante o outono.

Confira seis cuidados para prevenir doenças e problemas nesta estação:

1. Atente-se à temperatura do banho

Ao sentir o tempo mais frio, algumas pessoas trocam a regulagem do chuveiro e tomam banhos muito quentes. A atitude pode provocar o ressecamento da pele, que não reage bem a temperaturas muito altas.

Os cabelos também não são fãs do hábito, a oleosidade do couro cabeludo aumenta e cresce a queda dos fios. Para evitar esse e outros problemas, mantenha a temperatura morna.

2. Fuja das alergias

Elas são um problema recorrente na estação. Os cobertores e roupas de frio que retiramos do armário soltam pelos, causando problemas respiratórios. Dê preferência a produtos de tecido sintético ou algodão.

Os agasalhos que permaneceram no armário durante as duas estações anteriores também podem irritar o nariz com mofo ou mau cheiro. É recomendável lavar tudo e deixar secando ao sol assim que o outono chega.

3. Não se esqueça de beber água

Com a temperatura alta, o corpo sente sede e as pessoas bebem mais água naturalmente. Quando o frio chega, é comum que a quantidade ingerida diminua, porém, essa atitude é totalmente errada.

Precisamos beber bastante líquido em todas as estações, pois esse cuidado vai ajudar a manter a pele e as mucosas hidratadas, além de trazer outros benefícios para a saúde. Para quem abandona a água quando esfria, a dica é tomar algum chá quentinho e se sentir mais confortável.

4. Faça uso do filtro solar

É normal se preocupar com a radiação solar diariamente durante o verão. Todos sabem que vão sentir os efeitos e utilizam proteção. O problema é que nas estações mais frias, ninguém se lembra do sol.

Se o céu estiver aberto, as queimaduras podem ser as mesmas que acontecem no calor. Por isso, não abandone os filtro solar quando o outono chega. Os óculos de sol também podem continuar fazendo parte do dia a dia, para proteger os olhos da claridade excessiva.

5. Tenha cuidado com as doenças respiratórias

Os resfriados e gripes se destacam como as doenças mais frequentes da estação. A temperatura cai ao longo do dia, e essas variações frequentes deixam o corpo mais vulnerável. As contaminações por vírus também são mais fáceis de acontecer em locais fechados por conta do vento e do frio.

Para evitar o problema, mantenha-se agasalhado, hidratado e com uma alimentação rica em nutrientes.

6. Espante a preguiça

O frio chega e a vontade de ficar na cama aumenta. Além disso, as manhãs com névoa e o tempo nublado não incentivam as atividades ao ar livre. Mesmo assim, é preciso manter a disposição e se exercitar.

Faça alongamentos diários e busque praticar alguma atividade física. A medida vai evitar câimbras, dores musculares e manter o corpo mais forte e imune à doenças da estação.

Com o organismo saudável, você poderá usufruir de todas as atividades gostosas que as temperaturas amenas proporcionam.

IMPRIMIR