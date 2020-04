A população sabe que o mosquito que transmite a dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana deposita seus ovos nos recipientes com água parada.

Já pensou uma piscina sem tratamento o tanto de água parada que tem? É um grande problema, não é mesmo? Então, fique atento às medidas importantes que devem ser adotadas para evitar que sua piscina se torne um criadouro do Aedes aegypti:

– Piscinas em uso devem ser tratadas com cloro semanalmente;

– Piscinas que não estão em uso devem ser cobertas, mantendo-se o cuidado de não deixar água parada na cobertura delas;

– Piscinas móveis que não estão em uso devem ser guardadas, protegidas das chuvas;

– Limpeza de ralos e canaletas das piscinas semanalmente;

– Limpar uma vez por semana com água sanitária ou cloro as bordas das piscinas, pois são nelas que a fêmea do mosquito deposita seus ovos;

– A filtração da piscina também pode ajudar na guerra contra a dengue. A filtração deve ser feita por pelo menos 6 horas diariamente e não se pode esquecer da retrolavagem, da limpeza do skimmer e do pré-filtro da bomba.