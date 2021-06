A administração municipal promoverá uma mostra on-line de Artes Plásticas no canal da Secretaria Municipal de Cultura, no YouTube. De acordo com o Departamento de Comunicação, o objetivo é de divulgar o trabalho dos artistas formiguenses que manipulam materiais para construir formas e imagens que revelam uma concepção estética de um artista, incluindo o artesanato.

Podem participar pessoas naturais ou residentes em Formiga. As inscrições vão até o dia 11 de julho, ou até se esgotarem as 20 vagas disponibilizadas. Os artistas interessados devem se inscrever, exclusivamente pelo link do formulário de inscrição que deverá ser preenchido e enviado para o e-mail: [email protected] .

É necessário, também, o envio de cópia do documento de identidade, comprovante de residência em nome do artista e declaração de autorização para uso da imagem.

Não será feita a triagem e os 20 primeiros artistas a se inscreverem estarão selecionados para terem seu trabalho mostrado em um vídeo de dois minutos de duração, a ser postado no dia 6 de agosto, no canal da Cultura.

Os vídeos serão produzidos pela Secretaria de Cultura que ficará responsável pela gravação, edição e postagem.

As gravações acontecerão nos ateliers/estúdios dos artistas até o dia 30 de julho.

Fonte: Decom