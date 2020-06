O programa “Arte Salva”, criado pelo Governo de Minas Gerais, reúne uma série de ações de apoio às pessoas e grupos ligados à arte e à cultura.

A Secretaria de Cultura de Formiga tem auxiliado os interessados no processo de inscrição no projeto. Desta vez, a orientação é destinada aos grupos folclóricos de folia (ternos, charolas, bandeiras, entre outros).

Devido à pandemia do novo coronavírus, o “Arte Salva” destinará cestas básicas e produtos de higiene a essas famílias. Os grupos interessados deverão elaborar uma lista com o nome do grupo, número de pessoas que necessitam do auxílio, o município de origem, dados pessoais do responsável pela lista e nome, endereço, CPF e telefone dos membros.

De acordo com o Governo do Estado, as listas devem ser encaminhadas até segunda-feira (22) para o e-mail: “consec.artesalva@gmail.com”.