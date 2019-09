O projeto Cultura Para Todos, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Cervejaria Fürst, promoverá na próxima sexta-feira (27), a segunda edição do Rock na Rua.

As bandas Último Copo (autoral) e Décima Côrte (rock nacional e internacional) se apresentarão durante o evento que está marcado para as 17h30, no estacionamento do Terminal Rodoviário.

O Rock na Rua contará ainda, com a exposição da artista Bela Cruz (brushlettering e desenhos).