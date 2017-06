Quatorze alunos do 9° período e duas egressas do Curso de Direito do Unifor-MG foram aprovados no 22º Exame de Ordem Unificado. A segunda etapa (Prova Prático-Profissional) ocorreu no dia 28 de maio e o resultado preliminar foi divulgado no dia 23 deste mês. Já a primeira fase (Prova Objetiva) ocorreu no dia 2 de abril.

A aprovação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como advogado. O exame é prestado por bacharéis em Direito, ainda que pendente apenas a colação de grau.

Como já é tradição, o Unifor-MG sempre se destaca com vários acadêmicos e egressos aprovados no exame da OAB. Isso é resultado da qualidade do ensino, da preparação durante o curso e da dedicação por parte dos alunos nos estudos em casa, além do suporte constante dos professores e material bibliográfico disponível na biblioteca da instituição.

Provas

O Exame de Ordem compreende a aplicação de Prova Objetiva e de Prova Prático-Profissional, ambas de caráter obrigatório e eliminatório. A Prova Objetiva é composta por 80 questões, no valor de um ponto cada; compreende os conteúdos previstos nas disciplinas do Eixo de Formação Profissional, de Direitos Humanos, de Filosofia do Direito, do Estatuto da Advocacia e da OAB e seu Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina.

Já a Prova Prático-Profissional vale 10 pontos e é composta de duas partes: a primeira é a redação de peça profissional acerca de tema da área jurídica de opção do candidato e do seu correspondente direito processual, nas seguintes opções: Direito Administrativo; Direito Civil; Direito Constitucional; Direito do Trabalho; Direito Empresarial; Direito Penal e Direito Tributário.

A segunda parte é composta por respostas a quatro questões discursivas, sob a forma de situações-problema, relativas à área de opção do candidato e do seu correspondente direito processual, indicada quando da inscrição, conforme as opções citadas anteriormente.

Aprovados:

Alunos do 9o período

Aline Mirelly Gomes Ribeiro

Ana Cláudia Silva

Danielly Alves Garcia

Gisele Teixeira Mendonça

Igor Bruno Silva

Jéssica Couto de Azevedo

Letícia Cristina Silva

Luís Felipe Donizeti Faria Silva

Lurian Fonseca Melo

Marielly Santos Faria

Matheus Luiz de Faria

Thaís Morais Pereira

Thaís Silva Lopes

Vinicius Augusto Vaz Pinto

Egressas

Jéssica Altiva Lopes

Ludmila Melo Faria