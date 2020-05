O curso de direito do Centro Universitário de Formiga está em 3º lugar entre as instituições privadas que mais aprovam no Exame da Ordem em Minas Gerais.

O resultado é de um estudo feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, que aponta a taxa de aprovação média das instituições, com mais de 100 inscritos, do XXVII ao XXIX.

Em 1º lugar no Estado, foi classificada a Faculdade de Direito Milton Campos, seguida pela Escola Superior Dom Helder Câmara. No ranking, nacional, o Unifor-MG ocupa a 16a posição.

De acordo com o coordenador do curso, Fábio Antunes Gonçalves, o desempenho do Centro Universitário foi bastante positivo. “A média de aprovação é de quase 40%, ou seja, 38,7%. Parabéns a todos os professores e discentes! Cada vez mais o curso consolida-se entre os melhores”.