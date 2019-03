O IFMG campus Formiga oferecerá um curso de extensão sobre “Prática de Conversação em Inglês” entre os dias 20 de março e 3 de julho de 2019. Será um encontro semanal com uma hora de duração (às quartas-feiras, de 18h às 19 h).

Nos encontros, que ocorrerão no campus, na rua Padre Alberico, 440, bairro São Luiz, será aprimorada a habilidade de conversação em língua inglesa por meio de atividades práticas que explorem a exposição e discussão de ideias relativas a temas cotidianos, acadêmicos e profissionais.

Serão 15 vagas distribuídas entre a comunidade acadêmica (alunos e servidores) e comunidade externa. Requer-se que os interessados possuam idade mínima de 14 anos e pelo menos nível intermediário de conhecimento em língua inglesa, para viabilizar a prática de conversação.

Os interessados devem preencher o formulário disponível no link abaixo até às 23h59min do dia 16 de março de 2019. A relação dos selecionados será divulgada no site do IFMG – campus Formiga no dia 19 de março.