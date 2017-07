Da Redação

O curso de Fisioterapia do Unifor-MG recebeu nota 4 do Ministério da Educação (MEC) na renovação de reconhecimento. Foram avaliados itens como corpo docente, estrutura física, projeto pedagógico, qualidade de ensino, atividades de pesquisa e prática, coordenação, biblioteca e estrutura curricular do curso.

De acordo com o coordenador da graduação, o professor Wellerson Costa Faria, foram elogiados pela Comissão: a estrutura; o empenho e a determinação da coordenação; a qualificação do Corpo Docente; o Corpo Discente, já que os alunos demonstraram muito interesse e satisfação; a organização do Unifor-MG; a Direção; dentre outros aspectos. “Não foi por acaso que o curso de Fisioterapia foi reconhecido com o conceito 4, que representa uma graduação extremamente qualificada, visto que muitos foram os elogios”, destacou.

A revalidação do reconhecimento de cursos realizada pelo MEC é comum e garante a qualidade dos cursos superiores do país. Cursos avaliados com nota 1 e 2 correm o risco de ser fechados, os com notas de 3 a 5 estão reconhecidos.

De acordo com o Unifor-MG, o resultado satisfatório representa a conquista dos objetivos propostos pelo centro universitário e pela coordenação do curso em busca de um ensino de qualidade para todos os estudantes que ingressam na instituição.