O Unifor-MG oferece Curso de Inglês Instrumental On-line Gratuito para egressos dos cursos de graduação ou pós-graduação, alunos regularmente matriculados e funcionários da Fundação Educacional de Formiga (Fuom). A inscrição é R$40. Não há mensalidades.

A matrícula pode ser feita até o dia 17 deste mês neste link. A carga horária é de 40 horas e o número mínimo para abertura de turma é de oitenta participantes.

A apuração do rendimento será feita conforme Regulamento de Frequência e Apuração de Rendimento do Centro Universitário. O aluno aprovado fará jus à certificação com validade para disciplina optativa, quando for o caso.