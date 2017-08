O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) promoverá com o apoio do município de Córrego Fundo e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), um curso de manutenção de tratores agrícolas.

O treinamento, com certificado aceito pelo Ministério do Trabalho e aceito pelo MEC, irá ocorrer entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro. O curso é aberto a toda a população e é totalmente gratuito. As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 28 de agosto. A idade mínima para participar é de 18 anos.

Informações e inscrições pelos telefones: (37) 9 8829 2730 e/ou (37) 99106 5332 ou no Departamento de Agricultura, na sede da Prefeitura de Córrego Fundo.