A Secretaria de Políticas Sociais de Córrego Fundo, o Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga e o Senar Minas promoveram, na semana passada, um curso de operação e manutenção de motosserra. A capacitação é uma exigência do Ministério do Trabalho para manuseio do equipamento.

O curso foi direcionado para trabalhadores, produtores rurais e profissionais que já trabalham com motosserra ou que tenham necessidade de lidar com a máquina.

O curso contou com oito participantes com idade mínima de 18 anos. Dentre o conteúdo abordado, estão os seguintes temas: Legislação (NR) Florestal, Equipamentos de Proteção Individual – EPI, Manutenção Preventiva da Motosserra, Montagem e Desmontagem do Conjunto de Corte, Preparo da Mistura de Combustível, Abastecimento e Transporte, Montagem, Desmontagem e Regulagem do Carburador, Afiação da Corrente.

De acordo com a coordenadora do Cras, Alessandra Fonseca, o curso possibilita aos córregofundenses a inserção no mercado de trabalho e/ou a melhoria da renda familiar.