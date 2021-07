A Santa Casa de Caridade de Formiga promoveu, nos dias 10 e 11, o curso de Reanimação Neonatal, ministrado pelos médicos Marcelo Evangelista Faria dos Santos e Eduardo Braga, membros da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Este foi o primeiro curso de Reanimação Neonatal da região Centro Oeste de Minas em 2021 e teve como objetivo a capacitação e melhoria do atendimento ao recém-nascido na sala de parto, com aulas teórica e prática.

A capacitação foi incentivada pela administração da Santa Casa, com o apoio da gestora executiva, Myriam Araújo Coelho e contou com a colaboração da médica pediatra da entidade, Tacyanna Frade D’Carlos.

Participaram do curso a enfermeira e coordenadora da UTI Neonatal, Maternidade e Pediatria da Santa Casa, Tatiane Nunes; a coordenadora dos serviços de fisioterapia, Camila Contijo; as técnicas em enfermagem da UTI Neonatal, Fernanda Souza, Fabiana Oliveira, Rafaela Faria e Cíntia Ribeiro; as fisioterapeutas da UTI Neonatal, Camila Faria, Camila Pires e Marília Pereira; a enfermeira obstetra e coordenadora do Centro Obstétrico, Gisele Mara e a enfermeira obstetra do Centro Obstétrico, Andressa.

Fonte: Assessoria Santa Casa