A Secretaria Municipal de Educação e Esportes da Prefeitura de Formiga, em parceria com o Senar Minas e o Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga, realizou nesta semana o curso “Higiene do Lar” na sede da UAB/Emmel.

A capacitação teve início na segunda-feira (23) com término nesta sexta-feira (27). Funcionários das escolas municipais participaram do curso.

Ministrado pela instrutora do Senar, Poliany Aparecida Guimarães, a capacitação teve como objetivo desenvolver noções de cidadania e segurança no trabalho, procedimentos corretos de limpeza e higienização, cuidados na manutenção e conservação de utensílios, formas de economicidade e preservação do ambiente.