A Acif/CDL Formiga, em parceria com o Sebrae e o Sicoob, realizará o curso Líder Coach.

Tendo como público alvo as Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte, a capacitação tem como objetivo orientar o empresário a desenvolver a equipe de uma empresa, utilizando técnicas e ferramentas de liderança que promovam o engajamento coletivo na busca dos resultados.

Ministrado pela Master Coach, Adriana Marburg, o curso “Líder Coach” será realizado nos dias 26 e 27 de março, 23 e 24 de abril e apresentará uma carga horária de 32 horas de curso e 4 horas de coaching individual. O conteúdo programático abrange dois workshops, cada qual dividido em dois encontros:

Workshop 1: No primeiro encontro, serão abordados conceitos e tendências de liderança e introdução, conceitos e ferramentas de Coach. O segundo encontro será dedicado a uma releitura do ambiente e da cultura organizacional, quando questões como Valores e Comunicação Interpessoal serão confrontados com a busca pura e simples dos resultados econômicos e financeiros em uma organização.

Workshop 2: No primeiro encontro, serão explorados temas como relações de poder, mudança nas organizações, Liderança Ética, Expectativas dos Liderados e Clima Organizacional. O segundo encontro fecha o programa com reflexões e debates sobre Estratégias de Liderança de Alta Performance, sob a perspectiva do líder coach.

Após os workshops, os participantes terão a oportunidade de participar de sessões de coaching com a facilitadora do curso, tendo em vista dois objetivos complementares: o acompanhamento profissional no seu processo de capacitação como “Líder Coach” e a vivência, na prática, dos princípios fundamentais do processo de coaching.

A palestrante

Adriana Marburg é administradora, mestre em psicologia social, Master Coach, Master em PNL e professora universitária. Atua como palestrante, consultora, professora universitária e facilitadora em diversas áreas empresariais. Sócia-Gerente da Marburg Consultoria e Treinamentos, é Mestre em psicologia social e organizacional pela UERJ. Formada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Pessoas e em Liderança, e especialista em Gestão de Marketing e Vendas. Com formação em Programação Neurolinguística (PNL), Master Coach Profissional e formação Inner Game. Possui experiência nas áreas de Gerenciamento Empresarial, administração, Processos Organizacionais e Educacionais. Já lecionou nos cursos de Administração e psicologia social, e em diversas empresas e hoje presta consultoria e é facilitadora de capacitações e Consultorias nas áreas de Vendas, Marketing, Gestão de Pessoas, Liderança, Formação de Coaching, Gestão da Qualidade e da Produtividade; Estratégia e Logística Empresarial Integrada; Empreendedorismo, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Empresarial; em várias Empresas e Entidades no Brasil, além de ser consultora cadastrada no Sebrae, Fiemg, Rede Mulher Empreendedora e Senac.

Mais informações pelos telefones (37) 3321-4033 / 3322-1554.