O curso “Carinho de Mãe” que será oferecido gratuitamente na Associação Mão Amiga teve a data alterada. Inicialmente o curso ocorreria na próxima sexta-feira (13), mas foi adiado para o dia 20 deste mês.

Idealizado pela presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), Carolina Pimentel, o curso ocorrerá com o intuito de estimular hábitos saudáveis e instruir gestantes.

Serão ofertadas 120 vagas para gestantes que deverão fazer a inscrição na sede da Associação Mão Amiga. Ministrado por enfermeiras da Polícia Militar de Minas Gerais, a capacitação é gratuita e será realizada de 8h as 16h30, com direito a alimentação e material de estudo para as participantes.

O “Carinho de Mãe” foi idealizado em 2015. Na ocasião, Carolina, que aguardava o nascimento da primeira filha, percebeu a necessidade de promover o acesso à informação e a troca de experiências para gestantes. “Toda mulher grávida tem o direito de receber orientações sobre a gestação, de esclarecer dúvidas com especialistas e trocar ideias com outras gestantes sobre essa fase tão delicada na vida. Mas, infelizmente, a dura realidade e a falta de recursos, muitas vezes, não permitem que isso ocorra”, disse.

O Núcleo Assistencial da Mão Amiga está localizado na rua Marechal Deodoro, 354, Centro, em Formiga. Mais informações pelo telefone (37) 3322 3291.