A Prefeitura de Formiga em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) oferecerá o curso profissionalizante de Panificação da Escola Móvel Sesi/Senai entre os dias 10 de abril e 10 de maio.

A iniciativa visa contemplar uma das metas do plano de metas municipal e Agenda 2020 de construir parcerias com instituições devidamente especializadas para a qualificação de mão de obra para gerar emprego e renda para a população formiguense.

O prefeito Eugênio Vilela destacou que “a qualificação de mão de obra e a geração de emprego e renda é um dos objetivos colocados no plano de metas de nossa administração e uma demanda da população que está sendo atendida”.

O curso acontecerá na carreta da Escola Móvel Sesi/Senai que ficará estacionada no Terminal Rodoviário, e as inscrições poderão ser feitas a partir do dia 12 deste mês março, às 8h no Sine de Formiga, que fica à rua Professor Joaquim Rodarte 168, Centro.

Serão disponibilizadas 24 vagas, 12 para o turno da manhã (8h às 12h15) e 12 para o turno da tarde (13h15 às 17h30) totalizando 80 horas e com certificado final para os aprovados. Os interessados em se inscrever devem levar o RG, CPF e comprovante de endereço e ser maior de 16 anos. A ementa contempla: higiene e boas práticas para a manipulação de alimentos, tecnologia da panificação, segurança do trabalho e a prática em panificação.

O coordenador de Programas de Emprego e Renda do município, Rodrigo Melo comemorou esta parceria. “Estamos muito felizes de ter o sistema Fiemg como parceira da administração municipal, essa parceria vai atender aquele trabalhador que procura uma qualificação para a entrada ou requalificação no mercado de trabalho que hoje é uma das grandes demandas encontrada no Sine de Formiga”, comentou.