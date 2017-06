A internet se tornou um importante caminho para a profissionalização de jovens e adultos. No entanto, os cursos pagos não estão ao alcance de todos os interessados. É com essa prioridade na área social e em inovação que o Governo de Minas Gerais oferece no programa Minas Digital a ampla estrutura da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec), com 95 polos de educação à distância.

São oferecidos aproximadamente 80 cursos de capacitação, profissionalizantes e de idiomas, totalmente gratuitos. O número de alunos matriculados atualmente chega a quase 170 mil. Entretanto, considerando todas as matrículas feitas de 2015 até agora, o número de pessoas atendidas passa de 427 mil. A Uaitec é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes).

O público-alvo é o cidadão que busca o acesso às tecnologias da informação e da comunicação e aquele que precisa da qualificação profissional para o primeiro emprego ou para retornar ao mercado de trabalho.

“O Minas Digital tem fomentado o ambiente de empreendedorismo e inovação de Minas Gerais, incentivando jovens a se envolverem com o ecossistema. A Uaitec é a nossa aposta para a capacitação efetiva em todos os territórios do estado, pois somente a educação de qualidade é capaz de transformar vidas”, destaca o secretário Miguel Corrêa.

A rede Uaitec trabalha para ampliar, democratizar e interiorizar o acesso a conteúdos pedagógicos para qualificação ou requalificação da mão de obra profissional. O programa está presente nos 17 territórios de desenvolvimento do Estado, com 71 cursos de capacitação como de Auxiliar de Cozinha, Cabeleireiro, Auxiliar de Escritório, Marketing Pessoal e Empreendedorismo.

“Os cursos têm carga horária que varia de 20 horas a 80 horas e são integralmente online, sem necessidade de aulas presenciais”, diz a gerente de ensino à distância da Sedectes, Patrícia Gomes Carneiro da Silva.

O aluno matriculado tem 30 dias para concluir o curso desde o primeiro acesso à plataforma moodle. Cumpridas todas as atividades estabelecidas, ele passará por uma avaliação para receber o certificado também pela internet.

Um leque de oportunidades

Já os seis cursos de tecnologia da informação oferecidos pela Uaitec são semipresenciais e têm uma procura ainda mais alta. O mais disputado deles é o de Analista de Mídias Sociais, seguido de Desenhista de Produtos Gráficos Web, Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos, Programador de Dispositivos Móveis, Programador de Sistemas e Programador Web.

Para o conteúdo teórico na web, o aluno tem ajuda do tutor e, no laboratório, uma vez por semana, o estudante recebe a atenção do professor para auxiliá-lo nas atividades práticas. A ausência nessas aulas poderá levar à reprovação.

Uma necessidade do mundo globalizado

Aprender uma segunda língua tem colaborado decisivamente para ampliar as oportunidades de trabalho. Os cursos de inglês e espanhol ofertados pela Uaitec também chamam a atenção pela qualidade e pelo material didático distribuído gratuitamente. Os alunos têm aula presencial duas vezes por semana em unidades da instituição, mas mesmo nos conteúdos online há interação em tempo real entre professor e aluno.

A carga horária do curso de inglês é de 40 horas e ele é considerado instrumental, facilitando a vida de quem faz os cursos de tecnologia da informação, mas é também capaz de dar uma boa base para quem deseja seguir adiante no estudo da língua.

O programa Uaitec funciona em quase todas as unidades numa parceria do Estado com as prefeituras municipais. Há ainda algumas parcerias do Governo mineiro com Organizações não Governamentais (ONG).

Conheça a Uaitec .