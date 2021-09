O Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) está com as inscrições abertas para as 80 vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), realizados na modalidade de Educação Híbrida (aulas online e presenciais).

Para participar, é necessário ter pelo menos 14 anos, e pelo menos o ensino fundamental completo.

Os interessados devem se inscrever até sexta-feira (3), preenchendo o formulário de cadastro no site, ou ir diretamente na Escola Estadual Dr Abílio machado (Polivalente), onde o curso será ministrado. As aulas terão início no dia 13 de setembro.

São 2 cursos que serão ofertados neste ano, cada um com 40 vagas e 160 horas de carga horária, tendo as aulas no período noturno.