As aulas dos cursos técnicos em administração, marketing e recursos humanos da Escola Estadual Doutor Abílio Machado, (Polivalente) terão início na próxima terça-feira (1º).

A partir das 19h, alunos assistirão a grande aula inaugural com apresentação dos conteúdos, professores e coordenadores de cada curso. Ao todo, mais de 800 alunos concorreram a um total de 120 vagas ofertadas no Polivalente que foram distribuídas em três turmas que começarão o Módulo I. O técnico em administração está em curso desde agosto do ano passado e inicia no mesmo dia o Módulo III.

“Vamos dar as boas-vindas aos novos alunos dos nossos cursos profissionalizantes em grande estilo, preparamos uma super aula para mostrar a eles como a escolha deles em se preparar para o mercado de trabalho por meio dos cursos técnicos foi assertiva”, disse a diretora do Polivalente, Ana Paula Santiago.

O Polivalente está localizado na rua Ramiro Corrêa, 250, bairro Areias Brancas. Mais informações pelo (37) 3321-3311.