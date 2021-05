A pandemia da Covid-19 impactou a vida dos brasileiros de diversas formas. Em Divinópolis, a Prefeitura apontou que o vírus aumentou o número de pedidos de Auxílio Funeral no primeiro quadrimestre de 2021.

Os dados da Coordenadoria de Programa de Renda e Benefícios da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), divulgados nesta sexta-feira (7), mostraram um crescimento de 112% em comparação com o mesmo período de 2020.

Conforme os dados divulgados pela Prefeitura, 123 auxílios foram solicitados e aprovados entre janeiro e abril. No mesmo período do ano passado, foram 58 benefícios. Apenas no mês de abril foram 68 benefícios, contra 11 solicitações em março. Já em fevereiro foram 31 e em janeiro, 13.

“Foi um mês com muitos pedidos devido a Covid-19. Tivemos uma família que solicitou quatro Auxílio Funeral neste período. O número também foi grande porque vários funcionários tiveram que tirar férias em março para evitar a aglomeração no setor e os pedidos ficaram acumulados para abril”, explicou a Coordenadora de Programas de Transferência de renda e Benefícios, responsável pelo Setor do Cadastro Único/Bolsa Família, Sirleia Moreira Tavares.