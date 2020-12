A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou, na terça-feira (22), o Boletim Epidemiológico do Estado com os casos de dengue, zika e chikungunya de 49 semanas do ano. São mais de 10 mil casos registrados nos municípios do Centro-Oeste de Minas; cidades da região também registraram casos dechikungunya e zika.

Os dados representam os casos de janeiro até o início do mês de dezembro, levando em consideração que o ano terá 52 semanas ao todo.

O levantamento apontou 10.220 casos prováveis de dengue na região, sendo que Pará de Minas, Bom Despacho e Nova Serrana tiveram o maior número de casos prováveis da doença. Foram, respectivamente, 3.639, 779 e 797 casos registrados no período.

Mortes

O boletim não aponta dados de mortes confirmadas na região Centro-Oeste para o período divulgado.