Da Redação

A proximidade das eleições municipais de 2020, sobre a qual ainda pairam dúvidas de sua realização por causa da pandemia da Covid-19, está provocando uma dança das cadeiras na gestão municipal de Formiga.

De acordo com informações apuradas pelo portal, a primeira baixa (descompatibilização) foi justamente do vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa que pretende se candidatar ao cargo de vereador.

Com a saída de Cid, o atual chefe de Gabinete e que já ocupou a chefia da pasta de Desenvolvimento Humano, Jaderson Teixeira assumirá a Educação. Já a chefia de Gabinete ficará sob a responsabilidade do atual diretor do Departamento de Comunicação, Marden Lima.