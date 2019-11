Da Redação

Com o pedido de exoneração protocolado pelo advogado Antônio Monteiro, houve na Câmara Municipal de Formiga, uma movimentação com o retorno a alguns cargos de advogados que nos últimos anos se revezaram no exercício das funções de assessores jurídicos e/ou assistentes jurídicos do Legislativo.

Ao Últimas Notícias, Antônio Monteiro informou que o pedido de exoneração se deve ao fato de, no momento, ele, que também defende os interesses da Santa Casa de Caridade de Formiga, se ver obrigado a se ausentar do município em razão de uma série de audiências trabalhistas que surgiram após o término do contrato celebrado entre a Santa Casa e o município de Divinópolis, onde a entidade atuou como gestora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto.

Monteiro, nesta gestão, atuou como assessor jurídico de 10 de janeiro a 4 de setembro, quando foi exonerado e em 5 de setembro foi nomeado na função de assistente judiciário, prestando serviços ao SAJ.