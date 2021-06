Nesta segunda feira, 14 de junho, o advogado Pedro Gustavo Pires Faleiro, pediu exoneração do cargo que exercia na Prefeitura Municipal, por motivos de ordem pessoal. Ultimamente, Pedro exercia a função de Diretor Jurídico de Compras Públicas, e agora, segundo informou ao Portal, se dedicará com maior ênfase ao seu escritório de Advocacia, voltado para o atendimento e assessoramento em causas diversas, de cunho particular.

O prefeito Eugênio Vilela ouvido informou que agradecia muito ao Pedro que de 2012 a 2021 prestou relevantes serviços à este município. (2012 a 2015 como assessor no Legislativo e de 2016 a 2021 desempenhando importantes missões no exercício dos cargos que ocupou no Executivo). “Tenho certeza que ele, pela competência e dedicação demonstradas, ao dar este passo, ponderou e analisou as conveniências da decisão e, certamente, atingirá o sucesso almejado”.

Diante da nova situação a Prefeitura passou por nova reformulação administrativa, e atualmente, o também experiente advogado Antônio Monteiro Junior, assumiu o cargo então ocupado por Pedro Gustavo.

Também por determinação do prefeito, Rodrigo Arantes (Rodrigo Monstro) deixa o cargo no Serviço Municipal de Luto, e assume a posição der assessor jurídico na Secretaria de Educação.

Para a vaga aberta com a saída de Rodrigo Monstro foi nomeado André Luiz Vieira.