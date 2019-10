Darlan Romani segue dominante no arremesso de peso. Depois de vencer com sobra nos Jogos Pan-Americanos, o brasileiro garantiu mais um ouro com tranquilidade, dessa vez nos Jogos Mundiais Militares, com um arremesso ainda melhor do que em Lima: 22.36.

Romani começou a disputa com um 20.83, que o colocou na primeira posição logo de cara. Na segunda tentativa, o brasileiro já fez a marca que lhe garantiu o ouro. Nos outros quatro arremessos, acabou queimando dois, mas ninguém conseguiu sequer ultrapassar a marca de 22 metros. O polonês Konrad Bukowiecki ficou em segundo, com 21.84, e Bob Bertemes, de Luxemburgo, completou o pódio.

Foto: Rodolfo Vilela/Ministério Cidadania

Golf, Vela e Natação empilham ouros

Além de Darlan, outras duas modalidades garantiram a execução do hino nacional de Wuhan. No golfe, foram duas medalhas de ouro. Miriam Nagl venceu no individual e a equipe feminina, formada por Clara Teixeira, Laura Caetano e Suely Nagl, também terminou em primeiro.