Da Redação – Últimas Notícias

A Câmara Técnica de Enfrentamento ao novo coronavírus, da Secretaria Municipal de Saúde de Formiga, recebeu a confirmação de mais um caso positivo da Covid-19 no município.

O paciente não tem outras complicações de saúde e está sendo acompanhado pela equipe da pasta.

O Boletim Epidemiológico desta segunda-feira apresenta, também, que outras duas pessoas já são consideradas curadas, totalizando 21.

Agora, o município tem 51 casos confirmados, sendo 6 deles na Penitenciária de Formiga e um óbito pela doença.

Ao todo, 1180 casos suspeitos foram descartados.

A Administração Municipal ressalta que é importante que a população continue com as medidas preventivas para minimizar a proliferação do novo coronavírus na cidade.

Confira os números totais da doença em Formiga:

NOTIFICADOS: 1552

_ NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 214

_ SUSPEITOS (aguardando resultado): 107

• INTERNADOS: 02

• ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 00

_ CONFIRMADOS: 45

• ÓBITOS: 01

• INTERNADOS: 02

• EM ACOMPANHAMENTO: 21

• CURADOS: 21

_ CONFIRMADOS PENITENCIÁRIA (DETENTOS): 6

_ DESCARTADOS: 1180