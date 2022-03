A Dataprev finalizou o reprocessamento dos dados dos trabalhadores cadastrados para ter direito ao Abono Salarial do PIS/Pasep. Com isso, mais 1.671.810 profissionais foram considerados aptos a receber o benefício do governo federal.

Os sistemas da empresa consideraram as novas regras da legislação e orientações do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) para realizar as verificações de elegibilidade do programa.

Os novos beneficiados fazem parte dos 3,5% (1,9 milhão) de cadastros que apresentaram, em fevereiro, inconsistências na RAIS e foram reavaliados pela empresa.

O objetivo do reprocessamento é garantir o correto direito dos trabalhadores e evitar a necessidade de pedidos de revisões adicionais. Naquele mês, a Dataprev atingiu 96,5% de conclusão do processamento do benefício, com 55 milhões de cadastros.