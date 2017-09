Da Redação

O músico cristão David Quinlan se apresentará em Formiga pela segunda vez. O show com entrada franca acontecerá no dia 28 de outubro, às 19h30, no Terminal Rodoviário. A abertura do evento será feita pelo Ministério Mais Perto de Ti.

David já esteve na cidade em agosto de 2008 no evento fechado “incendeia Formiga”, realizado no Parque de Exposições.

O show é fruto da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Formiga e será realizado por meio emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Márcio Santiago/PR, por intermédio do vereador Marcelo Fernandes.

O Estado enviou R$ 20 mil para Formiga, por meio da Secretaria de Cultura, de acordo com o artigo 31 A da lei 12.590/2012.

A Prefeitura de Formiga não terá gastos com o evento, auxiliando somente com a estrutura. O show será nos moldes do realizado pelo cantor Eduardo Costa na comemoração do aniversário da cidade, oportunidade na qual o Supermercado BH entrou com o cachê do artista e a Prefeitura colaborou com a estrutura.

O cantor

David Martin Quinlan, irlandês, veio para o Brasil em missões com os pais e escolheu o solo brasileiro como lar. Em terras brasileiras David escreveu sua história ministerial, conheceu sua esposa Bebel Quinlan e construiu uma linda família ao lado dela.

O início da trajetória ministerial de David foi ao lado dos missionários americanos Dan e Marti Duke, no ministério “Uma Chamada para as Nações”, onde ele serviu como intérprete, ministro de louvor e diretor da missão no Brasil. Os Dukes investiram no trabalho de David e, após oito anos servindo juntos, o enviaram para um novo desafio: prosseguir com um ministério independente, o Ministério “Fogo e Glória”, depois chamado “Paixão, Fogo e Glória”.

Trajetória

Em mais de dez anos de caminhada, David Quinlan já gravou setes CDs e dois DVDs. Além disso, já participou de gravações ao lado de grandes nomes da música gospel como Ana Paula Valadão, Nívea Soares, Heloísa Rosa, Pra. Ludmila Ferber, Dany Grace, Baby do Brasil, Pr. Antônio Cirilo, Pr. Clovis Ribeiro, Pr. Cris Durán, Pr. Adhemar de Campos, Davi Sarcer, Davi Fernandes, Davi Silva, Pr. Wesley Ros, Pr. Joe Vasconcelos, JeremiahBowser, Marcos Witt, Coalo Zamorano, Ron Kenoly, Adoração e Adoradores, Clamor pelas Nações, Comunhão e Adoração, Vineyard, Banda Storge2, Banda Jó 42, Geração de Conquistadores, Banda Odre, entre outros.

Compaixão

Com o intuito de compartilhar as bênçãos e os recursos recebidos de Deus, o casal Quinlan fundou há mais de cinco anos o Compaixão, projeto social que desenvolve um belo trabalho de inserção social, profissional e espiritual a famílias da região metropolitana de Belo Horizonte.