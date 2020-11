O Corpo de Bombeiros Militar deu início a mais uma etapa da Operação Alerta Vermelho em Formiga e cidades da região nessa sexta-feira (6).

Em Formiga, militares do Grupamento de Prevenção e Vistoria do 5º Pelotão de Bombeiros Militar realizaram vistoria em 18 edificações ocupadas por supermercados e mercados em geral, sendo que destes, 15 apresentaram algum tipo de irregularidade.

Os proprietários foram advertidos, conforme previsão legal, para que providenciem a regularização. A operação contou com cinco militares e duas viaturas.

O objetivo foi fiscalizar edificações e áreas de risco de uso coletivo, buscando certificar cumprimento da legislação estadual de segurança contra incêndio e pânico, de modo a garantir a proteção e segurança da população.

De acordo com o Cobom, conforme a legislação vigente no Estado de Minas Gerais, toda edificação de uso coletivo, seja residencial, comercial, industrial, etc., deve possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento equivalente, o qual comprove que o local possui condições seguras para abandono em caso de pânico, acesso fácil para os integrantes do Corpo de Bombeiros, além de medidas equipamentos para combate a incêndio.

Qualquer dúvida, a pessoa pode entrar em contato com o setor de Segurança Contra Incêndio e Pânico pelo telefone (37)33228027.

Fonte: Cobom