A administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta a população para o aumento no número de casos de Covid-19 em Formiga.

Nas últimas 24 horas, foram 355 notificações de casos suspeitos, sendo que 30 foram confirmados.

Segundo informações da Prefeitura, “as pessoas que estiverem com sintomas da doença ou sintomas gripais, devem procurar atendimento médico no Ginásio Vicentão para a realização do teste para detectar a doença, o indicado é que a pessoa já esteja com sintomas há pelo menos três dias para maior eficácia do resultado”, informou.

É importante ressaltar que, mesmo estando na Onda Verde do Programa Minas Consciente, o uso de máscara é obrigatório e existe uma legislação municipal que multa quem não estiver usando o acessório de proteção. A higienização das mãos também é de extrema importância.